Štajerska avtocesta zaprta zaradi več prometnih nesreč

Štajerska avtocesta je zaradi več prometnih nesreč pri počivališču Tepanje zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru, poroča Prometno informacijski center za državne ceste. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Mariboru.

Nastal je daljši zastoj, sega čez priključek Dramlje. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje–Vojnik–Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica.

Zaradi nesreče je bila zaprta tudi pomurska avtocesta, in sicer med priključkoma Lenart in Sveto Trojico proti Murski Soboti. Na tem območju so promet okoli 16. ure že sprostili.