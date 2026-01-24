Štajerska avtocesta na razcepu Slivnica proti Ptuju spet odprta

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na razcepu Slivnica zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju. Možna obvoza proti Ptuju sta izvoza Slovenska Bistrica sever in Rogoza, sporoča Prometnoinformacijski center.

Zaradi nesreče je bila zaprta tudi cesta preko prelaza Ljubelj, na avstrijski strani. Proti Avstriji je zaprt tudi predor Ljubelj.

Trenutno so zastoji samo da dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju, kjer je delovna zapora.