    Črna kronika

    Štajerska avtocesta na razcepu Slivnica proti Ptuju spet odprta

    Zaradi nesreče je bil zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju.
    Fotografija je simbolična FOTO: Uroš Hočevar
    Fotografija je simbolična FOTO: Uroš Hočevar
    R. I.
    24. 1. 2026 | 08:51
    24. 1. 2026 | 10:11
    0:56
    Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče na razcepu Slivnica zaprt krak iz smeri Celja proti Ptuju. Možna obvoza proti Ptuju sta izvoza Slovenska Bistrica sever in Rogoza, sporoča Prometnoinformacijski center.

    Zaradi nesreče je bila zaprta tudi cesta preko prelaza Ljubelj, na avstrijski strani. Proti Avstriji je zaprt tudi predor Ljubelj.

    Trenutno so zastoji samo da dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju, kjer je delovna zapora.

    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropski parlament

    Evropska poslanca Grims in Zver bosta sankcionirana

    Poslanca nista glasovala po zahtevi stranka, ker naj bi Ursula von der Leyen delovala »proti interesom Slovenije in SDS«.
    23. 1. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    štajerska avtocestanesrečaprometPtuj

    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Milanska olimpijska vas bo po igrah postala študentsko naselje

    Po zimskih olimpijskih igrah bo sodobno zasnovana vas v Milanu v le štirih mesecih preurejena v študentsko naselje s 1.700 posteljami.
    Aleksandra Zorko 24. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Saporo

    Nika Prevc po bratovih stopinjah, v Saporu do nove zmage

    Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na tekmi svetovnega pokala v japonskem Saporu spet zmagala, tokrat je premagala Kanadčanko Abigail Strate.
    24. 1. 2026 | 09:45
    Preberite več
