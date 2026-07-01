Zaradi onesnažene vode poginilo kar 28 ton postrvi, škoda je ogromna

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so jih po polnoči obvestili o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Policisti so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi v tržni vrednosti okoli 280.000 evrov.

Zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 ogled kraja, ki še poteka, opravljajo kriminalisti. Po doslej zbranih obvestilih je bila voda menda onesnažena na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica.

Več informacij bodo policisti lahko posredovali, ko bodo opravili ogled kraja dejanja, ko bodo zbrana dodatna obvestila in bodo izvedene ustrezne analize.

Lastnik ribogojnice Šturmovci Dušan Hrga je za Delo potrdil, da se je pogin zgodil pri njih in da so zelo pretreseni. Dejal je, da za zdaj ne ve nič, da pa je bil zraven pristojnih, ko so zbirali vzorce vode, mulja in poginulih rib.

»Čez noč smo ostali brez vsega,« je povedal Hrga in dodal, da rib ni mogel zavarovati. »Zavarovalnice nerade zavarujejo ribogojnice, saj te predstavljajo veliko tveganje.« Medtem načrti za prihodnost ribogojnice ostajajo nejasni: »Nisem se še odločil, kaj bom storil. Izgubil sem vse pogodbene stranke.«

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da je občan v ponedeljek ob 21.06 v potoku Studenčnica na Ptuju opazil poginule ribe. Gasilci PGD Ptuj so na kraju ugotovili, da gre za onesnaženje s fekalijami, in o dogodku obvestili pristojne službe. Policisti sicer še niso uradno potrdili, da bi bile lahko za onesnaženje vode krive fekalije oziroma da sta dogodka povezana.