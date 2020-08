Opečena 44-letnica umrla v bolnišnici

Policisti so pred dvema tednoma obravnavali primer hudih opeklin 44-letnice iz občine Grosuplje, ki jo je poškodovano na dvorišču našel sin. Partnerja žrtve so policisti po dveh dneh iskanja prijeli v kraju Mala Račna pri Grosupljem. Kot so takrat sporočili policisti, se prijetju ni upiral. Po poročanju medijev naj bi jo polil z bencinom in zažgal.Žensko so takoj prepeljali v klinični center Ljubljana, policijska uprava Ljubljana pa je bila danes obveščena, da je v UKC Ljubljana umrla štiriinštiridesetletna letna žrtev kaznivega dejanja na območju Grosuplja.S policije so še sporočili, da je bilo o vseh novih okoliščinah obveščeno pristojno državno tožilstvo. Znani 47-letni osumljenec je še vedno v priporu, policisti pa nadaljujejo s preiskavo zaradi kaznivega dejanja umora.