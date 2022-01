Zaradi pirotehnike v Kranjski Gori izbruhnil pretep med več osebami

Čeprav organiziranih javnih prireditev ni bilo, pa je bila silvestrska noč za policiste delavna. Za varnost na terenu jih je skrbelo več kot 500, skupno pa so obravnavali 23 prometnih nesreč, 52 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. Javni red in mir je bil na silvestrovo kršen v 23 primerih na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Štiri kršitelje so policisti pridržali.

Zaradi pirotehnike so gorenjski policisti na zadnji dan starega leta posredovali v devetih primerih, in sicer je že ob 13:40 na Jesenicah zaradi pirotehnike zagorel in pogorel zabojnik za smeti. Škoda zaradi pirotehnike je bila povzročena tudi na objektu v Šenčurju in na zabojniku v Kranju. Policisti še vodijo postopke.

V Kranjski Gori pa je zaradi uporabe pirotehnike nastal prepir in pretep med več osebami. Proti moškemu je domnevno iz smeri skupine več odraslih oseb najprej padel pirotehnični izdelek, ki ga je ta pobral in želel odvreči stran, vendar ga mu je pri tem razneslo v roki. Zato je glede na zbrana obvestila prišlo do pretepa. Trije udeleženci so bili lažje poškodovani.

Zaradi pirotehnike je moški zdravniško pomoč iskal sam, trem drugim pa so reševalci nudili prvo pomoč. Policisti v zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila.

Motečo uporabo pirotehnike so v treh primerih prijavili v Kranju, pa tudi v Sebenjah pri Tržiču in Mojstrani. Zadnjo prijavo zaradi rabe pirotehnike so policisti sprejeli pet minut čez polnoč v Kranjski Gori.