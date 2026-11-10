Zaradi počene cevi danes poplavilo vrtec

Zaradi okvare vodovodne cevi je danes zgodaj zjutraj poplavilo pritlične prostore vrtca na Kokrici pri Kranju. Ker v poplavljenih prostorih varstvo ni mogoče, so otroke začasno preselili v višje prostore šole. Starše so pozvali, naj, če imajo možnost, otroke danes pustijo doma.

Alarm zaradi izliva vode se je sprožil okoli 5.40. Na kraj so takoj prišli gasilci, ki so izčrpali vodo iz pritličnih prostorov, ter vodovodarji, ki odpravljajo okvaro na cevi. Prostori se že sušijo, pristojni pa si prizadevajo, da bi vrtec čim prej znova lahko normalno deloval.

Kot je pojasnila vodja vrtca Tadeja Murn, so starše takoj obvestili o nastalih razmerah. Za otroke, ki niso mogli ostati doma, so organizirali varstvo v višjih prostorih šole. Vrtec na Kokrici, ki deluje v okviru podružnične Osnovne šole Franceta Prešerna, obiskuje 65 otrok.

Vrtec si je ogledal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je pohvalil hitro posredovanje gasilcev in odziv zaposlenih.

»Dvajset minut do šestih zjutraj se je sprožil alarm zaradi izliva vode. Pohvalil bi rad hitro intervencijo gasilcev, ki so preprečili nastanek večje škode, ter vse zaposlene, ki so takoj priskočili na pomoč,« je dejal Rakovec. Zahvalil se je tudi staršem za razumevanje in zagotovil, da je za varstvo otrok ustrezno poskrbljeno.

FOTO: Mok

»Gasilci so takoj izčrpali vso vodo iz pritličnih prostorov, tako da smo že začeli sušenje prostorov. Prizadevamo si, da bi varstvo čim prej normalno potekalo, sicer pa bodo starši o vsem sproti obveščeni,« je še povedala Murnova.

Tako kot povsod v Slovenije se tudi kranjsko vodovodno omrežje spopada s staranjem infrastrukture. Mestna občina Kranj ima 306 kilometrov javnega vodovodnega omrežja, od tega je 16 odstotkov cevi starejših od 50 let, tri odstotke pa več kot 75 let. Skoraj 35 kilometrov oziroma 13,7 odstotka evidentiranega omrežja je še iz azbestcementnih cevi, dodatnih 12 kilometrov pa iz litega železa in drugih starejših materialov.

Med najbolj kritičnimi odseki Komunala Kranj izpostavlja posamezne dele Stražišča in Kranja ter desni breg Save, medtem ko v Čirčah obnova že poteka. V letih od 2020 do 2025 so v občini obnovili 22 kilometrov vodovoda, za ohranjanje dobre kondicije omrežja pa bi morali po oceni Komunale vsako leto obnoviti dva odstotka oziroma približno 6,1 kilometra omrežja. Indeks infrastrukturnih izgub (ILI) za sistem VS Kranj znaša pet.

Na težave z dotrajanostjo so letos opozorili tudi dogodki v sredini poletja. Kot smo poročali v Delu, je avgusta zaradi počene vodovodne cevi v bližini Osnovne šole Simona Jenka v Šorlijevem naselju brez vode oziroma z moteno oskrbo ostalo približno 1200 uporabnikov. Komunala Kranj je takrat kot vzrok navedla dotrajano vodovodno omrežje, oskrba pa je bila ponovno vzpostavljena ob 11.30.