Zaradi ponarejanja denarja ovadili štiri moške z območja Celja

Policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje so kazensko ovadili štiri moške zaradi suma ponarejanja denarja. Dva izmed njih sta stara 24 let, druga dva pa 34 in 49 let.

V prvi polovici oktobra so na območju PU Celje in PU Maribor zaznali povečano število primerov unovčevanja ponarejenih stoevrskih bankovcev. Ti so se pojavljali na območju Žalca, Velenja, Celja in Ptuja. Tehnično so bili dobro izdelani, saj so vključevali kombinacijo ploskega in globokega tiska ter nekaj zaščitnih elementov, zaradi česar so jih na prvi pogled s težavo prepoznali kot ponaredke, so sporočili s PU Celje.

Policisti so ugotovili, da so osumljeni ponarejene bankovce unovčevali predvsem na prireditvah ter v gostinskih lokalih, trgovinah in pekarnah na območju Savinjske doline, Žalca, Šoštanja, Velenja, Šempetra, Polzele, Vranskega, Braslovč in Ptuja.

Ponarejeni bankovec za sto evrov FOTO: PU Celje

Med preiskavo so kriminalisti opravili več hišnih preiskav. Pri enem od osumljencev so zasegli ponarejen bankovec in potrdili, da je sodeloval pri unovčevanju na območju Velenja. Nadaljnje preiskave so razkrile, da so osumljeni skupaj unovčili 29 ponarejenih bankovcev za 100 evrov. Policija jih je ovadila zaradi suma storitve 22 kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Zanje jim grozi od šest mesecev do osem let zaporne kazni.

Policija pri tem opozarja na previdnost pri poslovanju z gotovino, zlasti pri večjih vsotah. Pri preverjanju bankovcev svetuje, naj jih ljudje pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi. Pristni bankovec ima reliefni tisk, portretni vodni znak in varnostno nit, pri višjih vrednostih pa tudi portretno okence. Pri nagibanju se na srebrnem traku pojavi portret Evrope, na zeleni številki pa se svetlobni val premika gor in dol.

Če kdo prejme sumljiv bankovec, naj o tem takoj obvesti policijo in si zapomni čim več podatkov o okoliščinah prejema. Ti podatki so ključni pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj ponarejanja denarja.