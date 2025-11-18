Zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok osumljenih sdem slovenskih državljanov

Sedem slovenskih državljanov je osumljenih razširjanja in posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok, so ugotovili kriminalisti v okviru mednarodne kriminalistične operacije preiskovanja spolnih zlorab otrok Mozaik 2025. Med žrtvami ni slovenskih otrok, je na današnji novinarski konferenci sporočila slovenska policija.

Kriminalisti so ugotovili, da je več slovenskih državljanov preko t. i. omrežja »peer to peer« razširjalo gradivo spolnih zlorab otrok. To gradivo so tudi pridobivali in hranili, je danes povedal vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU) Robert Tekavec.

Gre za otroke, mlajše od 15 let

Pojasnil je, da gre za več kaznivih dejanj, torej prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva na slikovnih datotekah, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Gre za otroke, mlajše od 15 let, »s katerimi imajo odrasli spolne odnose, in otroke, ki so na teh posnetkih goli ali pomanjkljivo oblečeni«.

Tekavec je še navedel, da v operaciji Mozaik 2025 ni slovenskih žrtev. Prav tako do sedaj niso ugotovili, da bi slovenski osumljenci to gradivo izdelovali sami ali fizično spolno zlorabljali otroke.

Kriminalisti so med preiskavo pridobili dovolj podatkov, na podlagi katerih so lahko identificirali osumljence z območja policijskih uprav Ljubljana, Koper, Celje, Murska Sobota, Maribor in Novo mesto. Eden od sedmih je že bil obravnavan za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost otrok.

Kriminalisti so 5. junija na območju vseh omenjenih policijskih uprav izvedli sedem hišnih preiskav pri sedmih osumljencih. Zasegli so 175 elektronskih naprav in precej drugih nosilcev elektronskih podatkov ter optičnih medijev, pri preiskavi pa je sodelovalo 31 kriminalistov in policistov.

Gre za preiskavo, ki so jo slovenski kriminalisti izvedli v okviru Evropske platforme za boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. S tem nadaljujejo sodelovanje z regijo Zahodnega Balkana in drugimi državami po Evropi in svetu.

Preiskava in identifikacija slovenskih osumljencev je potekala v sodelovanju z Europolom.