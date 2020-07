Zaradi posredovanja gradiva o spolni zlorabi otrok ovadili 24-letnika

Celjski kriminalisti so v tem tednu kazensko ovadili 24-letnega moškega, doma z območja Policijske uprave Celje, osumljenega kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, so sporočili s celjske policijske uprave.



Osumljeni je aprila letos po elektronski pošti pošiljal slikovno gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo dveh neznanih mladoletnih dečkov. Maja pa je fotografije spolne zlorabe neznanih otrok razpečeval prek aplikacije facebook messenger. Policisti so junija v hišni preiskavi pri 24-letniku našli mobilni telefon, na katerem je bilo več kot 1200 videotek ter več kot 900 slikovnih datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Osumljeni je sporno gradivo najverjetneje razpečeval tudi prek več različnih družbenih omrežij in aplikacij.



Moškega so zaradi enakih kaznivih dejanj dvakrat ovadili že lani in enkrat letos. Za ovadbe, podane v letu 2019, mu je bila konec lanskega leta izrečena pogojna obsodba zapora desetih mesecev s preizkusno dobo dveh let. Osumljeni je ves ta čas še naprej izvrševal sprevržena kazniva dejanja.