Zaradi povečane koncentracije plina štirje rudarji v bolnišnici

V Premogovniku Velenje je v torek malo pred 18. uro na odkopu C v jami Pesje prišlo do povečane koncentracije plina, čemur so bili izpostavljeni štirje rudarji. Vsi so bili ves čas odzivni in pri zavesti, trije so iz jame prišli sami, enemu so zaradi šoka pomagali sodelavci, je zapisano na spletnih straneh premogovnika.

Vse štiri rudarje je pregledal zdravnik, ki jih je preventivno napotil v celjsko bolnišnico.

O dogodku je bil tako obveščen rudarski inšpektor, ki je že obiskal Premogovnik Velenje. Preiskava še poteka.