Zaradi hudega požara ponoči evakuirali 67 ljudi

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je na njihovem območju ponoči izbruhnil hud požar. Ob 23.30 je zagorela večja starejša zapuščena zgradba. Požar so zaznali policisti. Evakuirali so okoli 67 okoliških stanovalcev in jim zagotovili nastanitev. Poškodovan ni nihče, proti jutru so se prebivalci že lahko vrnili nazaj na domove.

Skupno je požar gasilo 133 gasilcev. Po prvih podatkih je zaradi požara zgradba uničena, obstaja nevarnost, da se bi podrla. Zaradi visokih temperatur ob požaru je poškodovano še eno stanovanje v bližini. Na okoliške stavbe pa ogenj ni preskočil, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na vseh stavbah na nasprotni strani ceste so bila poškodovana okna, prav tako so bila poškodovana tri osebna vozila, parkirana na parkirišču. V neposredni bližini gorečega objekta je bil na reki Savi poškodovan del hidroelektrarne Gorenjskih elektrarn, so po poročanju STA zapisali na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Točen obseg in višino škode bodo policisti in kriminalisti ugotovili pri ogledu. Okoli ene ure zjutraj so gasilci požar omejili, še vedno pa gasijo posamezna žarišča.

Ureditev prometa

Kot so še opozorili policisti, je zadrževanje na območju intervencije in v ožji okolici zaradi nevarnosti podrtja objekta prepovedano. Jelenov klanec je zaprt za promet, vzpostavljen je poseben prometni režim. Zadrževanje na območju intervencije in v ožji okolici je zaradi nevarnosti podrtja objekta prepovedano, so dodali na PU Kranj. Kriminalisti bodo opravili ogled kraja dogodka. Vzrok za požar še ni znan.

Zaprta je cesta na Jelenovem klancu oziroma Ljubljanski cesti. Zapora je iz smeri Gimnazije Kranj – Globusa in iz smeri železniške postaje proti Jelenovem klancu – v obratni smeri po Savski cesti v smeri železniške postaje pa promet poteka enosmerno.