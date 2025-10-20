Zaradi prirejanja pasjih bojev pridržali 15 ljudi, zasegli tudi drogo

Zaradi prirejanja pasjih bojev je policija v Derventi na severu Bosne in Hercegovine v nedeljo pridržala 15 ljudi. Sumijo jih mučenja živali, policija pa je na lokaciji, ki so jo preiskali, našla tudi več poginulih psov, poročajo tamkajšnji mediji.

Policija je pri Derventi tekom preiskave odkrila 84 ljudi, med njimi državljane BiH, Srbije, Hrvaške in Črne Gore, ki so domnevno vpleteni v pasje boje. Našla je tudi trupla ubitih in huje poškodovanih živali. Med preiskavo je zasegla tudi denar, drogo in druge predmete, je po poročanju banjaluških medijev sporočilo ministrstvo za notranje zadeve entitete BiH Republike Srbske.

Policija je na kraju dogodka opravila zaslišanja in pridržala 15 ljudi.

Enega od pridržanih sumijo, da je organizator pasjih bojev, proti vsem aretiranim pa bodo po napovedih podali kazenske ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja mučenja živali, nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter omogočanja uživanja narkotikov.