Zaradi prometne nesreče zaprt del primorske avtoceste

Na primorski avtocesti je bil pri razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Kopra proti Novi Gorici zaradi prometne nesreče, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. Odsek je že odprt, zaprt pa je bil zaradi gasilske intervencije ob prometni nesreči. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, je vozilo trčilo v odbojno ograjo. Po prvih podatkih sta poškodovana voznik in sopotnik.

Druge informacije? Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev in poostrenega nadzora na avstrijski strani. V času novoletnih praznikov bo dnevno od 8. do 22. ure potekala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, in sicer danes ter v nedeljo, 4. januarja 2026. Več sledi.