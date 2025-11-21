Zaradi nesreče zaprta Celovška: voznik peljal čez rdečo in trčil v pešca (video)

Zaradi prometne nesreče je zaprta Celovška cesta v križišču z Ulico Jožeta Jame proti Medvodam. Nastal je zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Danes okoli 9. ure se je v križišču Ulice Jožeta Jame in Celovške ceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila in pešec. Po do sedaj znanih informacijah je voznik osebnega vozila vozil po Celovški cesti in pri rdeči luči na semaforju zapeljal naravnost v križišče, kjer je trčil v drugo vozilo. Po trčenju je njegovega povzročitelja odbilo v desno, kjer je z vozilom zbil pešca.

Pešec naj bi bil v nesreči huje telesno poškodovan, oba voznika pa sta utrpela lažje telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, ogledom kraja in preverjanjem vseh okoliščin prometne nesreče ter bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Priporočena previdnost

Zaradi razlite nafte je promet oviran na štajerski avtocesti med Blagovico in Celjem proti Mariboru. PIC opozarja vse voznike, naj vozijo previdno.

Prometno-informacijski center je voznike opozoril na previdnost, saj se v višjih predelih sneg že oprijemlje cestišč, zato je uporaba ustrezne zimske opreme nujna. Razmere so najbolj zaostrene na Gorenjskem in Koroškem ter na prelazih.