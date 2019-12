Na severni ljubljanski obvoznici prometna nesreča s smrtnim izidom

Policijsko upravo Ljubljana so okoli 14.30 obvestili, da je na ljubljanski obvoznici pri izvozu Podutik - Koseze v smeri proti Kozarjam prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je umrl voznik osebnega vozila.Nesreča je za več ur ohromila promet na tem delu obvoznice, območje zastojev je segalo do priključka Nove Jarše. Posledice nesreče so medtem odstranili, a je promet na tem delu še vedno upočasnjen, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste Kot nam je sporočils PU Ljubljana, je po doslej zbranih obvestilih 46-letni voznik osebnega vozila znamke Fiat zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del prikolice tovornega vozila, ki je vozil v isti smeri pred njim. Voznik tovornjaka, 40 letni državljan Bosne in Hercegovine, je vozil po desnem prometnem pasu z zmanjšano hitrostjo zaradi gostote prometa.Trčenje je bilo za 46-letnika usodno, umrl je na kraju nesreče. Policisti še vedno opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah nesreče, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.Prometna nesreča ovira tudi promet na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru, še poroča Prometno-informacijski center za državne ceste