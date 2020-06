Zaradi serij prometnih nesreč na primorski avtocesti daljši zastoji

Preberite tudi: V prometni nesreči umrl motorist

Danes nekaj pred peto uro popoldne je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane prišlo do prometne nesreče v kateri je udeleženo več osebnih in tovornih vozil. Policisti so ugotovili, da je prišlo do treh trčenj.48-letni državljan Poljske je, ker ni vozil po sredini pasu, s tovornim vozilom trčil v prikolico s prometno signalizacijo, ki je na odstavnem pasu označevala dela na cesti. Prikolico s signalizacijo je po trčenju odbilo na vozni pas, kar je povzročilo še dve ločeni trčenji. Nihče ni bil poškodovan.Neposredno za tem je 33-letni Madžar s tovornim vozilom, zaradi neupošetvanje varnostne razdalje povrzročil naletno trčenje treh tovornih vozil. Eden od udeležencev je lažje poškodovan.V tretji nesreči je 28-letni državljan Avstrije s kombijem, prav tako zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v dve osebni vozili pred seboj, ki sta se ustavili zaradi predhodnih prometnih nesreč. V nesreči ni bil nihče poškodovan.Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti so sicer odstranili, a enajst kilometrov dolg zastoj ostaja, potovalni čas pa je podaljšan za več kot eno uro, sporočajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.Daljši zastoji so tudi na vzporedni cesti od avtocestnega priključka Logatec do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila je še vedno možen po cesti Postojna - Unec - Cerknica - Rakitna - Podpeč - Brezovica.