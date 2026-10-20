Zaradi sinove fotografije podvomil o očetovstvu

Možakar je zahteval testiranje DNK po sodni poti, češ da mu sin ni podoben. Sodišče ga je zavrnilo.
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Sodišče je poskušal prepričati, da je šele na podlagi fotografij ugotovil, da si s sinom nista podobna. Fotografija je simbolična. FOTO: Roman Šipić
Šele ko je dobil v roke novejšo fotografijo najstniškega sina, ki ga je do fantovega 14. leta redno videval, se je možakarju menda zazdelo, da ne zre v svojega biološkega otroka. Zato je sklenil, da bo razčistil dvome kar s testom očetovstva oziroma analizo DNK, do katere je hotel priti po sodni poti.
»Fotografiji, s katerima se je seznanil, sta pri njem realno in objektivno vzbudili velik dvom o tem, da je nasprotni udeleženec njegov otrok, zlasti zato, ker je nasprotna udeleženka imela še dve bežni zvezi,« je višje sodišče v Ljubljani opisalo jedro zadeve, s katero se je ukvarjalo pred meseci. Prvostopenjsko sodišče je namreč zavrnilo predlog za ugotovitev, da ni oče.
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