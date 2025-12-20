Zaradi streljanja na Reki pridržali osebo

Zaradi streljanja v bližini gostinskega lokala na Reki je hrvaška policija pridržala osebo. Obvestilo o streljanju v reškem predelu Trsat je policija prejela v petek okoli 21.30, v streljanju pa naj bi bilo poškodovano okno gostinskega lokala in dva avtomobila. Poškodovanih oseb naj ne bi bilo, danes poroča časnik Novi list.

»Policija je izvedla potrebne ukrepe in opravila ogled kraja dogodka, pri čemer so bili zavarovani najdeni sledovi. V zvezi z dogodkom so bile ugotovljene poškodbe oken na gostinskem objektu, aluminijastih polken in fasade na bližnji lekarni ter dveh vozil,« je sporočila policija.

Kot so navedli na policiji, je ena oseba, povezana s streljanjem, pod nadzorom policije, kriminalistična preiskava z namenom izsleditve drugih vpletenih pa še poteka.

Po dosedanjih ugotovitvah nihče od gostov, ki so se nahajali v lokalu, niti druge osebe niso bile poškodovani, navaja Novi list.