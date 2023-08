Zaradi uhajanja podatkov uslužbenki poslali na poligraf

V nadaljevanju preberite:

Ali lahko delodajalec zaposlenim odredi poligrafsko testiranje in ali je to nesorazmeren poseg v osebnostne pravice delavca? Delovno in višje delovno sodišče menita, da gre za protipravno ravnanje delodajalca, čeprav je delavec vnaprej pisno privolil v takšno testiranje, ter da delavcu že zaradi psihičnega nelagodja ob izvedbi poligrafskega testiranja pripada odškodnina. A o tem se bo izreklo še vrhovno sodišče, ki je v konkretnem sodnem primeru dopustilo revizijo.