Zaradi uhajanja strupenih plinov na bazenu sedem oseb v bolnišnici, tudi otroci

Iz Splita poročajo o nesreči s strupenimi plini na olimpijskem bazenu na Poljudu, ki je zahtevala evakuacijo, sedem uporabnikov – dva osemnajstletnika in pet otrok – pa so tudi hospitalizirali, poroča portal Slobodne Dalmacije.

Plini so se z območja strojnice razširili na območje bazena, kjer je bilo okoli sto ljudi. Do izparevanja je prišlo zaradi mešanja klora in kisline, navaja portal. Dodajali so klor in sredstvo za nižanje pH vode, rezultat je bil tudi neznosen smrad.

Joško Markić, predstojnik Klinike za otroške bolezni v okviru kliničnega centra Split, je povedal, da so v obravnavo sprejeli sedem oseb, med njimi dva odrasla, stara 18 let, in pet otrok, starih od 8 do 13 let. Dva otroka so zaradi hujše klinične slike, odvisnosti od kisika in potrebe po terapevtskih in drugih diagnostičnih postopkih sprejeli na oddelek za pulmologijo.

Otroci so imeli simptome, ki jih običajno povezujejo s plini: draženje zgornjih dihalnih poti. Imeli so težave z dihanjem. Prejeli so terapijo s kisikom in so v zadovoljivem splošnem stanju.