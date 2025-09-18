Zaradi zamenjave pacientov ovadili medicinski sestri

V nadaljevanju preberite:

Pred tremi leti so v celjski bolnišnici sklicali tiskovno konferenco zaradi »izrednega dogodka«. To je zvenelo sila nenavadno. In izkazalo se je, da gre za res izjemno nenavaden in žalosten dogodek. Javnost so seznanili, da se je v začetku septembra 2022 na njihovi urgenci pripetila zamenjava pacientov, ki sta bila podobne starosti, reševalci sevniškega zdravstvenega doma pa so ju pripeljali skupaj, v enem reševalnem vozilu, iz Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, kjer sta že dlje bivala.