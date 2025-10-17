Zaščitena priča se še danes boji Kavaškega klana

V nadaljevanju preberite:

»Glede na to, kar se je zgodilo Danijelu Božiću in Igorju Mančiću, se še vedno bojim za svoje življenje.« Tako Alen Bajc, eden od treh skesancev v odmevni kazenski zadevi zoper domnevne člane slovenske celice Kavaškega klana.

Včeraj se je na sojenju za umor Božića in poskus umora Žarka Tešanovića, ki naj bi ga zagrešili Klemen Kadivec in njegov brat Blaž Kladivec, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević, pomagal naj bi jim še Semir Hajdarpašić, oglasil na daljavo z neznane lokacije, s popačenim glasom in zamegljenim obrazom. Ker, tako razpravljajoča ljubljanska okrožna sodnica Klavdija Bercieri, »še vedno obstaja nevarnost za njegovo življenje«.