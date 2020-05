Zasegli doslej največjo količino sintetičnih drog v Jugovzhodni Aziji

Burmanska policija je po trimesečni usklajeni akciji odkrila in zasegla doslej največjo količino prepovedanih sintetičnih drog v Jugovzhodni Aziji, poroča BBC. Med zaseženimi mamili je bilo dvesto milijonov tabletk metamfetaminov, pol tone metamfetaminov v kristalih, tristo kilogramov heroina in več kot 3700 litrov metilfentanila, surovine za močan opioid fentanil. Ta je petdesetkrat močnejši od heroina in stokrat močnejši od morfija.



V akciji je policija prijela triintrideset vpletenih, ki so povedali, da je bila večina zajetih drog namenjena prodaji v Burmi in sosednjih državah. Burma sicer velja za najpomembnejši vir ilegalnih amfetaminov na svetu in je druga največja proizvajalka opija, takoj za Afganistanom. Proizvodnja in trgovina z mamili sta se v tej državi močno razbohotili zaradi obsežnih goratih, težko dostopnih območij in zaradi slabo varovanih meja.

V dveh letih uničili 14 ilegalnih laboratorijev

V Burmi tako droge predstavljajo milijarde vreden posel, ki ga oblast le stežka omejuje. V letih 2018 in 2019 je tako policija v državi odkrila in uničila kar štirinajst ilegalnih laboratorijev za proizvodnjo sintetičnih drog. Po besedah predstavnika urada Združenih narodov za droge in kriminal za Jugovzhodno Azijo in Pacifik Jeremyja Douglasa je zadnje odkritje znamenje novega trenda v razvoju proizvodnje sintetičnih ilegalnih drog, ki dosega razsežnosti, ki jih ni še pred kratkim nihče pričakoval.