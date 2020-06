FOTO:Zasegli skoraj štiri kilograme opojne zeli in smole

Metlika – Tukajšnji policisti in kriminalisti so na podlagi odredbe za hišno preiskavo pristojnega okrožnega sodišča nenapovedano obiskali dom 45-letnika z območja Metlike.



Da hrani »travo«, se je kaj hitro izkazalo za resnično. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, in brizgalke, napolnjeno s snovjo, o kateri prav tako sumijo, da gre za prepovedano drogo.



Nekaj manj kot štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev in zasežene brizgalke so poslali v analizo, na podlagi katere bo izdelano strokovno mnenje.



Policisti dela še niso končali in še naprej preiskujejo domnevne nečedne posle 45-letnega osumljenca. Po koncu preiskave sledi ovadba zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.