Zasegli več sto tisoč tablet prepovedanih drog

Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah, namenjenih v tujino, odkrili in zasegli več sto tisoč tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz BiH, ki so mu 21. maja v Brežicah odvzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Eno izmed poštnih podjetij je konec decembra lani policijo obvestilo o sumljivih pošiljkah, prevzetih v Sloveniji in namenjenih v tujino. V njih so bile namesto označene vsebine odkrite večje količine prepovedanih tablet z učinkovinami alprazolam, klonazepam, zolpidem in diazepam, ki sodijo med prepovedane droge. Ljubljanski kriminalisti so zasegli več kot 180.000 tablet.

Tudi kranjski kriminalisti so marca od poštnega podjetja prevzeli in zasegli več sumljivih pošiljk, v katerih je bilo namesto deklarirane vsebine 150.400 tablet s prepovedano drogo klonazepam. Na vseh pošiljkah so bili navedeni lažni podatki o pošiljatelju.

V nadaljevanju kriminalistične preiskave so kriminalisti uspeli izslediti 45-letnega moškega iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja odvzeli prostost. V njegovem avtomobilu so našli še 60.000 tablet z učinkovino zolpidem.

Zbrana obvestila kažejo, da obravnavana kazniva dejanja predstavljajo del organizirane in dlje časa trajajoče kriminalne dejavnosti, ki presega območje Slovenije in vključuje elemente mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami oziroma zdravili. Glede na veliko količino zaseženih tablet obstaja utemeljen sum, da so bile tablete namenjene nadaljnji nezakoniti prodaji in distribuciji na mednarodnem trgu.

Novomeški kriminalisti so osumljenca s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.