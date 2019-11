Zaspal za volanom, lahko bi se končalo usodno

Kranj – S tukajšnje policijske uprave so poročali o prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila na avtocesti proti Karavankam in ki bi se lahko končala tudi usodno. "Okoli poldneva so prometni policisti obravnavali voznika, ki je prometno nesrečo s samoudeležbo povzročil med vožnjo proti Karavankam. V nesreči je nastala samo materialna škoda, okoliščine pa kažejo, da je voznik za volanom zaspal," je namreč sporočil Bojan Kos, tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj, in dodal, da je bil promet zaradi nesreče krajši čas oviran.



"Vozniki ne podcenjujte učinka zaspanosti za volanom in se mu poskušajte upirati, ker gre za močan dejavnik, ki voznika lahko premaga. Zaspanost ima enak učinek kot alkohol in uporaba telefona za volanom, ko voznik sicer resda vozi, dejansko pa ne ve, kaj se dogaja okoli njega. Zato, če med vožnjo prepoznate zaspanost, se na varnem mestu ustavite in odpočijte," ob tem opozarja Kos.

Proti zaspanosti se z razumom ne da boriti

Proti zaspanosti za volanom se z razumom ne da boriti, saj tega zavestno ne moremo preprečiti, pomaga pa le spanec, so v preteklosti že opozarjali na Agenciji za varnost prometa. Ni nujno, da sta utrujenost in zaspanost povezani le z dolgo vožnjo, to lahko nastopi tudi na kratkih razdaljah, predvsem je kritično obdobje zgodaj popoldne, po možnosti, ko smo se ravno dobro najedli.



Kadar se med vožnjo lahko predramite tudi s kavo ali drugimi kofeinskimi napitki, ima to le kratkoročne učinke, za dolgoročne pa se je treba ob cesti na primernem prostoru zaustaviti in odspati. Ko se vam za volanom čezmerno zeha, pogosto mežikate, se vam oči nehote zapirajo, glava omahuje, se pojavi občutek nemira, opazite upočasnjeno odzivnost, zato nikar ne oklevajte. Na prvem primernem mestu ustavite in odspite potreben čas.



Raziskava AMZS je sicer že pred časom pokazala, da je zaspanost za volanom med slovenskimi vozniki in voznicami resen problem, saj jih je bila polovica občasno zaspana, vsak deseti do štirinajsti voznik pa je v zadnjih dveh letih že zaspal za volanom. Zlasti skrb vzbujajoče je, da vozniki kljub zaspanosti vožnjo praviloma nadaljujejo, za ohranjanje budnosti za volanom pa uporabljajo taktike, kot so pogovarjanje s sopotnikom, odpiranje oken ali povečanje glasnosti radia, čeprav imajo torej takšni in podobni ukrepi le kratkotrajen učinek.