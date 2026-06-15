Zastoj na primorski avtocesti, zamuda vsaj eno uro

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru je nastala daljša kolona. Kot je razvidno s portala Promet.si, je med priključkoma priključkoma Dragomer in počivališčem Studenec območje zastojev dolgo 38 kilometrov, zamuda zaradi tega vsaj eno uro.

Krajši zastoj na primorski avtocesti nastaja še pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani ter med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam.