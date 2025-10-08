Zavašnik ženski grozil, da jo bo ubil in ji prevrtal glavo

V nadaljevanju preberite:

Življenje družine Zavašnik iz Spodnjih Pirnič se že dvajset let tako ali drugače vrti okoli diskoteke Lipa in dogodkov v povezavi z njo. Začelo se je s tragedijo pred njenim vhodom 23. decembra 2005, ko je množica mladih takrat zaradi neprimernega varovanja do smrti poteptala tri mladoletna dekleta.

Nadaljevalo se je s kazenskim pregonom zoper lastnika diskoteke Roberta Tomasa Zavašnika, ki kljub dosojeni mu petletni zaporni kazni zaradi povzročitve splošne nevarnosti odgovornosti za smrt deklet ni nikoli prevzel. Takoj po izrečeni pravnomočni kazni je namreč izginil neznano kam, iskali so ga tudi z mednarodno tiralico. Izkazalo se je, da se je pet let skrival na Hrvaškem. To je edini tovrstni primer v Sloveniji, da se je kdo skrival tako dolgo, da je pregon zoper njega zastaral. Po petih letih se je svoboden kot ptiček na veji vrnil v Slovenijo.