Zavašnikovim odnesli, kar se je dalo odnesti

V nadaljevanju preberite:

Kot mravljišče je bil videti kraj rubeža premičnin pred diskoteko Lipa v Spodnjih Pirničah, kjer je množica mladih zaradi neprimernega varovanja do smrti poteptala tri mladoletna dekleta. Uslužbenci Fursa so najprej zbudili goste v turističnih hišicah, to naj bi bila ekipa italijanskih kajakašev, ki so tako ostali brez namestitve, nato pa v številne kamione in kombije začeli prenašati vse, kar so lahko prijeli. Zavašnikovi državi namreč dolgujejo precej denarja.