Zažgal avtomobile, ogenj ogrozil tudi stanovalce

Stanovalci vrstnih hiš na Vodopivčevi ulici v koprskem naselju Semedela so imeli pred dnevi srečo, da so ostali živi. Po naših podatkih je 38-letni Koprčan namerno zažgal vozila, parkirana pred hišami, čeprav z nobenim od lastnikov ni bil v sporu.

Nobenega od oškodovancev ne pozna niti oni ne poznajo njega. Verjetno je, da je tragedijo povzročil iz objestnosti, je po končani preiskavi povedal kriminalistični inšpektor s Policijske uprave Koper Davor Tozan. V požaru, ki se je zgodil 9. maja okoli 4. ure, je nastalo za 200.000 evrov škode. V času požara je bilo v stanovanjskih hišah, ki jih je zajel ogenj, več stanovalcev, ki so morali bežati iz svojih domov. Gasilcem je s hitro intervencijo uspelo preprečiti širitev požara.

Uničenih je bilo več motornih vozil, tri stanovanjske hiše pa so huje poškodovane. Kriminalistična preiskava je pokazala, da je kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 38-letnik z območja Kopra, ki ga sumijo tudi več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na območju Kopra, ta so še v fazi preiskave. Kriminalisti so osumljenega izsledili in pridržali ter pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli dokaze. Po pridržanju so ga s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti privedli k preiskovalnemu sodniku in ta mu je v nedeljo odredil pripor.

Po naših neuradnih podatkih gre za osumljenca, ki je že prišel navzkriž z zakonom, saj je pred dobrimi osmimi leti z nožem v zdravstvenem domu večkrat zabodel medicinsko sestro. Pet let je preživel na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici v Mariboru, od tam je prišel leta 2021.