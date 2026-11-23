Na eno leto in 3 mesece pogojnega zapora z enoletno preizkusno dobo je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti 18-letne Anje, ko se je ta s sošolci avgusta 2017 nahajala na maturantskem izletu na grškem otoku Krf, obsojena 31-letna Klara Cvenkel.

Tako obramba kot tožilka sta že napovedali, da se bosta zoper sodbo pritožili.

Tožilka Jasmina Vesel je bila ves čas kazenskega postopka prepričana, da je obtožena takrat kot študentka 3. letnika medicine in kot članica ekipe nujne medicinske pomoči zanemarila zdravstvene znake, ki so bili prisotni pri Anji, in kljub večkratnemu opozarjanju s strani dijakov Anjinega zdravstvenega stanja ni vzela dovolj resno.

Torej, da o tem ni obvestila niti lokalnega zdravnika, katerega telefonsko številko je imela, niti nujne medicinske pomoči ali ostalih članov medicinske ekipe. In to kljub temu da je bila celo v kontaktu z drugim članom ekipe nujne pomoči Jakom V., pri čemer je bila zdravstvena ustanova od samega hotela oddaljena zgolj tri kilometre.

Dekletu naj bi po prvem obisku 25. avgusta 2017 okoli 5. zjutraj, ko jo je pregledala in se z njo pogovorila, le dejala, da jo bodo zjutraj prišli pogledat. Naročila ji je, da naj pije vodo, dala ji je tudi tableto proti slabosti in neznano praškasto snov, čeprav bi, tako tožilka, kot študentka medicine in članica ekipe prve pomoči ob vedenju, da ima zdravstvene težave, morala ukrepati in angažirati zdravniško pomoč. Rezultat je bil najprej zastoj Anjinega srca in naslednjega dne, 26. avgusta, je ob prisotnosti staršev ob 12.30 v bolnišnici umrla. Po prepričanju tožilke si Cvenklova drugega kot zapor ne zasluži. Tako je v zaključnih besedah predlagala kar 3 leta in pet mesecev zapora.

Tožilka Jasmina Vesel (na fotografiji levo) je bila prepričana, da si Cvenklova drugega kot zapor ne zasluži. FOTO: Dejan Javornik

Veselova je poudarila, da je obtoženkin zagovor izpodbit s številnimi dokazi, med drugim tudi z izpovedjo prič. Denimo glede tega, ali je Anja v tistih jutranjih urah želela v bolnišnico. Da se Anja ni čisto dobro zavedala, kaj se dogaja, je na sodišču denimo pričala Eva B. Kot je ta še dejala, je Cvenklovi povedala za bruhanje, prav tako, da ima Anja krče v mečih, mrzle noge in da jo boli trebuh.

Obtožena ji je nato izmerila temperaturo, ji dala neki prašek (priča je predvidevala, da hidracijski) in neko tableto. Anja naj bi ji v drugo, tako Eva B., rekla, da bi šla v bolnišnico, a naj bi ji obtožena odvrnila, da bodo počakali do jutra. »Če bi mi povedala, da želi v bolnico, tega ne bi preslišala ali ignorirala,« je v zagovoru v zvezi s tem zatrdila obtožena.

»Obtožena je očitno Anjin govor preslišala in ignorirala, čeprav sama v zagovoru trdi nasprotno,« je danes v zaključnih besedah poudarila tožilka. Kot tudi, da je na izletu Klarina naloga oziroma delo, za katerega se je zavezala s podpisom pogodbe o sodelovanju, »ni bila, da se zabava, da se sprosti, da pije, temveč da nudi nujno medicinsko pomoč oziroma da je ta most med dijakom, ki potrebuje pomoč in se nanjo obrne, in med lokalnim zdravnikom, česar pa obtožena ni storila in je to povsem zanemarila«. Zato, kot je poudarila tožilka, je trditi, da je ravnala in storila vse, kar je bilo v njeni moči, »popolnoma neresnično«.

Bolezenski znaki Po prepričanju tožilke naj bi obtožena zanemarila te bolezenske znake dijakinje: tresavico, oteženo dihanje, bledico, motnje vida, mrzle noge, občasno izgubo zavesti, močne bolečine v trebuhu, krče v mečih in podhladitev.

Spomnila je še na besede ene od dijakinj Lucije L., da so jim na potovalni agenciji Collegium Mondial Travel že na začetku izleta povedali, da imajo s seboj zdravstveno pomoč, zato si sami kot dijaki tudi niso upali ukrepati ali delati po svoje. »Oziroma kot je rekla Lucija, če bi šli v samostojni organizaciji, torej brez agencije, bi se najbrž zadeva drugače končala,« je dodala tožilka in sklenila, da čeprav je stopnja umrljivosti pri Anjinem zdravstvenem stanju »izredno nizka«, so jo, namesto da bi čez nekaj dni zakorakala v zadnji letnik gimnazije, starši 1. septembra 2017 pokopali.

Zavrtela bi čas nazaj

Obramba je bila po drugi strani prepričana, da ji sodišče drugega kot oprostilne sodbe ne more izreči. »To ni bila ekipa nujne medicinske pomoči, pač pa ekipa prve pomoči. Med tema dvema izrazoma je bistvena razlika. Prvo pomoč nudi človek drugemu v nujnih primerih, ko je njegovo življenje ogroženo. Nujna medicinska pomoč pa je pomoč, ki jo nudijo usposobljeni zdravniki in strokovnjaki v bolnicah in pa na urgencah,« je izpostavil obtoženkin zagovornik Marko Puš.

3 leta in 5 mesecev zapora je predlagala tožilka

Poudaril je, da Cvenklova nobene zadolžitve, ki jih je imela tekom maturantskega izleta, ni opustila. »Tudi iz obeh izvedenskih mnenj ne izhaja, da bi kršila kakršnokoli poklicno ali strokovno dolžnost, kakršnokoli načelo ali klinično prakso. Za študenta medicine tako veljajo popolnoma enake dolžnosti kot za vsako drugo polnoletno osebo,« je poudaril. In spomnil na besede izvedenca Jožeta Balažica, da je šlo v konkretnem primeru za urgentno stanje, ki je v domeni zdravnika. Ter da tudi za izkušenega zdravnika nujne medicinske pomoči, »to ni mačji kašelj«.

In da tako Cvenklova kot študentka 3. letnika medicine, »absolutno« ni bila sposobna ugotoviti, da je pri Anji šlo za začetno stanje hemoragičnega šoka, ki se je razvijalo.

Poudaril je še, da je Balažic tudi zaključil, da je bilo ravnanje Cvenklove »povsem primerno za študentko nedokončanega 3. letnika fakultete, kjer je zanesljivo samo to, da je osvojila temeljne postopke oživljanja in nudenja prve pomoči«. Ne pa tudi nudenja nujne medicinske pomoči. Poleg tega pa se študenti o šokovnem stanju učijo le na teoretičnem nivoju.

»Informacije, ki sem jih imela v prvem stiku z njo, sem takrat razumela v kontekstu težav, ki jih je Anja sama opisovala. In to v povezavi z menstruacijo,« je že v zagovoru zatrdila obtožena. Kot so po tragediji pojasnili v potovalni agenciji Collegium Mondial Travel, so bile vzrok smrti notranje krvavitve, »ki so bile posledica predobstoječega resnega medicinskega stanja«.

Od tiste noči je minilo več kot devet let in ni dneva, da se ne bi spomnila na Anjo.

Danes je Cvenklova, sicer specialistka dermatologije, zaključne besede začela sledeče: »Od tiste noči je minilo več kot devet let in ni dneva, da se ne bi spomnila na Anjo.« Nadaljevala je, da je bila kot študentka medicina prvič na takšnem izletu in da je želela le pomagati. Poleg tega pa da se je tudi prvič znašla v takšni situaciji. »Z Anjo sem se pogovorila. Vse, kar sem izvedela, sem predala naprej izkušenemu članu ekipe in ravnala po njegovih navodilih. Rekla sem, naj me pokličejo, če se ji stanje poslabša. Ko so me zjutraj ponovno poklicali, je bila neodzivna. In takoj začela z oživljanjem,« je poudarila in sklenila, da, če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi si najbolj želela, da bi bila Anja danes živa.