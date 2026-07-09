Nemški zdravnik zaradi umorov 15 pacientov obsojen na dosmrtni zapor

Deželno sodišče v Berlinu je 41-letnega zdravnika paliativne medicine obsodilo na dosmrtni zapor zaradi umora 15 pacientov, poroča BBC. Zaradi nemške zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je bil v sodnem postopku identificiran zgolj kot Johannes M.

Sodišče ga je spoznalo za krivega umora 12 žensk in treh moških, ki so umrli med septembrom 2021 in julijem 2024. Žrtve so bile stare med 25 in 94 let. Čeprav so vse trpele za hudimi boleznimi, po ugotovitvah sodišča njihova smrt ni bila neizogibna ali neposredno pričakovana.

Po navedbah tožilstva je zdravnik med obiski na domovih pacientom brez njihove vednosti in privolitve apliciral smrtonosno kombinacijo različnih zdravil, zaradi katere so umrli. Preiskovalci so ugotovili tudi, da je po nekaterih umorih zanetil požare, s katerimi je skušal uničiti dokaze in prikriti kazniva dejanja.

Eden najbolj odmevnih primerov se je zgodil julija 2024, tik pred njegovo aretacijo. Tožilstvo navaja, da je zdravnik istega dne ubil dva pacienta – najprej 75-letnega moškega na njegovem domu v središču Berlina, nekaj ur pozneje pa še 76-letno žensko v sosednjem mestnem okrožju. Po drugem umoru naj bi poskušal zanetiti požar v hiši žrtve, vendar mu to ni uspelo.

Kazenski postopek je trajal približno eno leto. Večji del sojenja je obtoženi molčal, nato pa je v zaključni fazi priznal, da je ubil dvanajst hudo bolnih pacientov. Pred sodiščem je dejal, da je verjel, da ravna v njihovo korist, saj jih je želel obvarovati pred nadaljnjim trpljenjem in telesnim propadanjem.

»Ves čas sem bil prepričan, da je to najboljša rešitev za vse,« je povedal v svojem zagovoru. Ob tem se je opravičil za bolečino in trpljenje, ki ga je povzročil svojcem žrtev.

Preiskava obsega še najmanj 76 sumljivih smrti

Obsodba morda predstavlja le del dejanskega obsega kaznivih dejanj. Nemško tožilstvo trenutno preiskuje še 76 drugih primerov smrti pacientov, pri katerih obstaja sum, da bi lahko bili povezani z istim zdravnikom.

Če bi preiskava potrdila dodatne umore in bi bil zdravnik tudi v teh primerih pravnomočno obsojen, bi šlo po ocenah nemških medijev za enega največjih primerov serijskih umorov v sodobni zgodovini Nemčije. Obtoženi je sodišču sporočil, da bo v prihodnjih sodnih postopkih sodeloval bistveno bolj aktivno kot doslej.

Med sojenjem so številni svojci žrtev poudarili, da njihovi bližnji niso želeli končati življenja in so kljub bolezni načrtovali prihodnost. Mati najmlajše žrtve, 25-letne ženske, ki je umrla leta 2021, je v čustveni izpovedi povedala, da njena hči nikoli ni izrazila želje po smrti. »Nikoli ni rekla, da noče več živeti,« je dejala pred sodiščem.

Sin 72-letne pacientke, ki je umrla leta 2024, je povedal, da je njegova mati skupaj s sestro načrtovala potovanje na Baltsko morje. »Moja mama je želela živeti naprej,« je poudaril.

Dosmrtna prepoved opravljanja zdravniškega poklica

Sodišče je presodilo, da gre za posebno hudo obliko kaznivega dejanja, zato je poleg dosmrtne zaporne kazni odredilo tudi preventivno pridržanje po prestani kazni. Takšen ukrep se v Nemčiji uporablja v primerih, ko obstaja velika nevarnost, da bi storilec po prestani kazni ponovno ogrožal življenje ali varnost drugih.

Obsojenemu je bila hkrati izrečena tudi dosmrtna prepoved opravljanja zdravniškega poklica.