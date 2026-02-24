Združba je imela lovke tudi znotraj policije

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, ki je po Evropi razpečevala prepovedane droge, dopinška sredstva in zdravila brez dovoljenja. V obsežni akciji so prijeli enajst osumljencev, štirje ostajajo v priporu.

Na Štajerskem razbili mednarodno mrežo preprodajalcev drog. Vodja organizirane hudodelske združbe je bil 47-letni Mariborčan. Mamila so pošiljali v najmanj 27 držav, tudi zunaj meja EU.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, je šlo za dolgotrajno in zahtevno preiskavo, ki je trajala dve leti. V sklepni akciji je sodelovalo okoli sto kriminalistov in policistov, pomagali so tudi strokovnjaki evropske policijske agencije Europol. Vodja sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi Stanko Vidovič je včeraj razkril javnosti, da enajsterico utemeljeno sumijo kar 57 kaznivih dejanj. Med drugim naj bi se ukvarjali z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, preprodajo nedovoljenih snovi v športu, prometom s ponarejenimi zdravili ter zdravili brez dovoljenja za promet v Evropski uniji (EU). Mamila so pošiljali v najmanj 27 držav, tudi zunaj EU.

»Preiskava je primer sodobne, tehnološko podprte organizirane kriminalitete, kar je od preiskovalcev zahtevalo visoko raven strokovnosti ter specifična znanja, denimo s področja digitalnega in finančnega preiskovanja,« je poudaril Vidovič. Preiskovalci so mamilarski tolpi prišli na sled na podlagi podatka drugega državnega organa o pošiljki, ki je vsebovala snovi s seznama prepovedanih drog.

Temni splet

Kolovodja organizirane hudodelske združbe je bil 47-letni Mariborčan, ki je na temnem spletu usmerjal in koordiniral kriminalno delovanje ter prek šifriranih komunikacijskih kanalov in z uporabo tehničnih sredstev za prikrivanje identitete nadziral nabavo, pripravo, pakiranje in distribucijo prepovedanih substanc. Vloge preostalih treh priprtih članov so bile jasno razdeljene: 43-letna Čehinja je upravljala skladišče, 29-letni Slovenec je skrbel za prikrivanje sledi, 46-letnik je deloval kot kurir, ko je opravljal dostavo paketov.

Eno od stanovanj v Mariboru so uporabljali za skladiščenje in pakiranje droge. FOTO: PU Maribor

Policijsko preiskavo je vodilo specializirano državno tožilstvo. Hišne in osebne preiskave so izvedli na območjih PU Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj. Zasegli so približno 60.000 tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog in dopinških sredstev, 75.000 evrov gotovine, 500 gramov naložbenega zlata in 25 srebrnikov, pištolo s pripadajočim strelivom, 18 mobilnih telefonov, sedem računalnikov in več drugih elektronskih naprav. Zlikovcem so »zarubili« še dva avtomobila višjega cenovnega razreda.

Skupaj je bilo v kriminalistični preiskavi zaseženih okoli milijon pretisnih omotov zdravil, kot so benzodiazepini, zolpidem/zopiklon, pregabalin, tapentadol in oksikodon, ter pripravkov za izboljšanje telesne zmogljivosti, med drugim steroidi in hormoni. Mariborski prvi kriminalist je izračunal, da je hudodelska združba nezakonito zaslužila najmanj 220.000 evrov. Gre za enega od večjih zasegov tovrstnih snovi v zadnjem času na severovzhodu države.

Podrobnosti o vlogah osumljencev za zdaj v javnosti ostajajo skope, a sporočilo policije je bilo jasno, da je združba delovala organizirano, povezano in z jasnim ciljem – velik zaslužek na račun nevarnih substanc. Lovke je očitno imela tudi znotraj slovenske policije. V kriminalistični preiskavi so, je priznal Vidovič, dognali, da sta dva uslužbenca policije storila kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov.

Redkobeseden o izdaji kolegov

Mišo Radovančević, vodja oddelka za prepovedane droge na generalni policijski upravi (GPU), je dodal, da je zatiranje trgovine z drogami ena od glavnih prioritet vseh varnostnih organov, prav tako seveda slovenske policije. Po Radovančevićevih besedah se slovenska kriminalistična policija uspešno postavlja nasproti naprednim metodam kriminalcev. Ti denimo z drogo trgujejo prek običajnega in temnega spleta s pomočjo poštnih in paketnih pošiljk. Te metode omogočajo storilcem anonimnost. »Jasno lahko povemo, da smo na Štajerskem organiziranemu kriminalu ponovno zadali odločen udarec,« se je pohvalil visoki uslužbenec policije.

Radovančević je bil redkobeseden na novinarska vprašanja, ali lahko predstavi več podrobnosti, kako sta uslužbenca policije kriminalni združbi izdala podatke. Skopo je dejal, da so pravočasno ukrepali in preprečili še večjo škodo. Takoj so uvedli postopek notranjega nadzora in ju predali oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb specializiranega državnega tožilstva. Radovančević je medije z vprašanji zato napotil na tožilstvo, a obenem poudaril, da je bila preiskava kljub temu uspešno končana. Policijska lumpa nista službovala na mariborski policijski upravi, smo slišali.