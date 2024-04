Združba se je ukvarjala s krajo in preprodajo barvnih kovin

V nadaljevanju preberite:

Od konca avgusta 2022 do lanskega oktobrskega razbitja je združba 27 tatov po Sloveniji vlamljala v podjetja, kjer so kradli kot srake – najraje so imeli električne vodnike ali druge izdelke iz bakra oziroma barvnih kovin.

Te so potem prodajali podjetjem, ki se ukvarjajo z odkupom kovin. Večina prihaja iz romskega naselja Lokve pri Črnomlju, zaradi svojega početja pa bodo morali zdaj na zatožno klop.

Združba 27 tatov je vlamljala v podjetja in kradla. Pred vsakim vlomom so na najeti kombi nadeli ponarejene tablice. Za komunikacijo so nenehno menjavali mobilne telefone.

Vsi obtoženi so brez poklica in prejemajo socialno pomoč v zneskih od 300 do 1300 evrov. Večina ima narejenih nekaj razredov osnovne šole, nekaj jih je osnovno šolanje celo zaključilo.

Od 27 obtoženih ima službo le eden, ki pa ni iz Lokev, temveč iz Ljubljane. To je Makedonec Kjeram Muratovski, ki je končal tudi srednje šolanje in je kot skladiščnik zaposlen v enem od ljubljanskih podjetij za odkup in prodajo odpadnih kovin. On je namreč obtožen pomoči pri kaznivih dejanjih velike tatvine.