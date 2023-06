Že tri leta in pol iščejo sodnika

V nadaljevanju preberite:

Stevo Petrovič iz Solkana je pred desetimi leti na Kliniki Golnik izvedel žalostno novico. Že prej se je večkrat odpravil na pregled k specialistu pnevmologije v šempetrski bolnišnici dr. Franca Berganta in, kot trdi njegova družina, od tam vedno prišel s pojasnilom zdravnika, »da gre pri zdravljenju za dolgotrajen proces in da ni nič nevarnega«. Po vseh preiskavah so mu v tednu dni postavili pravilno diagnozo, a žal veliko prepozno: karcinom pljučnega režnja z zasevki. Umrl je na zadnji dan istega leta 2013.