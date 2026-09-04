Želela postaviti rekord pri vzponu na Matterhorn in spustu, pogrešajo jo že več dni

FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Kanadska gorska tekačica oziroma mednarodno priznana tekmovalka v skyrunningu Kalie McCrystal je želela postaviti nov rekord in v petih urah opraviti vzpon na Matterhorn ter spust z njega, a so se za njo izgubile vse sledi.

Na italijanski strani te gore, katere italijansko ime je Monte Cervino, jo pogrešajo od 1. septembra. Iskalna akcija še poteka.

Zadnja sled za njo fotografija

Zadnja sled za njo je fotografija, objavljena v torek, na kateri je videti nad kočo Jean-Antoine Carrel. Oblečena je bila v lahka oblačila – kratke hlače in jakno – ter nosila tekaški nahrbtnik. Tedaj je je nahajala na nadmorski višini skoraj 4000 metrov.

»Oblečena je bila v belo, zato jo je težje opaziti,« so pojasnili reševalci, ki so jo iskali tudi s helikopterjem.

»Na voljo imam le nekaj dni, da se razmere izboljšajo in se moja pljuča, vajena nadmorske višine ob morju, prilagodijo, zato še nisem izgubila upanja in se še ne predajam. Če bi držali pesti zame, pa bi bilo res čudovito,« je avgusta objavila na družbenih omrežjih.

FOTO: Instagram

Matterhorn si delita Švica in Italija, njegov vrh na 4.478 metrih nadmorske višine je eden najbolj prepoznavnih vrhov Alp.