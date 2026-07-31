Zaradi nesreče ustavljen železniški promet na relaciji Podbrdo–Nova Gorica

Železniški promet na relaciji Podbrdo–Nova Gorica je do nadaljnjega ustavljen zaradi nesreče pri uvozu avtovlaka na železniški postaji Most na Soči, so sporočili s Slovenskih železnic. Na relaciji Grahovo–Nova Gorica je potnikom na voljo nadomestni avtobusni prevoz. V nesreči je nastala manjša materialna škoda na treh avtomobilih.

Na železniški postaji Most na Soči se je tako danes ob 17.30 pri uvozu avtovlaka zgodila nesreča. Poškodovan ni bil nihče izmed potnikov ali zaposlenih, za potnike so na postaji tudi ustrezno poskrbeli in jim zagotovili hrano in pijačo, so pojasnili.

Poškodovani trije avtomobili

V času nesreče je bilo na avtovlaku 13 osebnih avtomobilov. Manjša materialna škoda je tako nastala na treh osebnih avtomobilih, ki so stali na zadnjih dveh vagonih avtovlaka.

O dogodku so obvestili vse pristojne službe. Na kraj so bile napotene tudi ekipe službe za tehnično vagonsko dejavnost.

Vzrok za nesrečo bodo pristojni ugotavljali v prihodnjih dneh. Dežurne službe v tem času delajo vse, da promet znova vzpostavijo v najkrajšem možnem času, so še sporočili.