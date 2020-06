Zemeljski plaz zasul cesto Kobarid–Tolmin

Zaradi močnega dežja se je v jutranjih urah nad cesto Kobarid–Tolmin v bližini križišča za vas Kamno sprožil zemeljski plaz. Na cesto je zdrsnila večja količina zemlje in kamenja, je za STA povedala Alenka Zgaga iz družbe Kolektor CPG. Njihovi delavci že odstranjujejo nanošeni material.



Državna cesta je trenutno polovično zaprta z občasnimi popolnimi zaporami. Obvoz za osebna vozila je možen po stari cesti med Tolminom in Kobaridom po levem bregu reke Soče.



Kot je še povedala Zgaga, se je plaz sprožil nekaj pred sedmo uro zjutraj, na cesto pa je padlo okrog 700 kubičnih metrov materiala.



Na tem območju je ponoči močno deževalo – v Bovcu so od včeraj do danes do 7. ure namerili 166 litrov na kvadratni meter padavin, v Tolminu pa 140 litrov na kvadratni meter. Deroča voda je odnašala zemljo in kamenje s strme brežine na cesto.



Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik, to ni edina današnja ovira na omenjeni cesti. V jutranjih urah se je nanjo zrušilo drevo, nastalo je tudi več manjših nanosov na drugih odsekih ceste.