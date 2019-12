Ženi s smrtjo grozil tudi po prijetju

Žrtev s predlagano sankcijo ni bila zadovoljna in je prek pooblaščenega odvetnika terjala višjo kazen. FOTO: Oste Bakal

Žrtev s predlagano sankcijo ni bila zadovoljna in je prek pooblaščenega odvetnika terjala višjo kazen

Murska sobota – Dvaintridesetletni, državljan Severne Makedonije albanskega rodu z urejenim bivališčem v Murski Soboti, je že po dobri uri predobravnavnega naroka odkorakal z murskosoboškega okrožnega sodišča s sodbo v žepu. Zaradi poskusa uboja žene mu je okrožna sodnicapo priznanju krivde izrekla petletno zaporno kazen in triletni izgon iz Slovenije.Shkjjkjimu okrožni državni tožilecočita, da se je 26. julija popoldne v stanovanjskem bloku v Vrtni ulici v Murski Soboti lotil svoje ženein ji z nožem prizadejal številne rane po vsem telesu. Ženska bi lahko umrla, če se ji le ne bi uspelo nekako izmuzniti in pobegniti. Najprej pred stanovanjski blok, nato pa proti policijski postaji. Shkjjkjim je med tem pobegnil, a so ga možje v modrem kmalu prijeli.Če bi priznal krivdo za kaznivo dejanje nedokončanega uboja, za kar je zagroženih do 15 let zapora, je tožilec Horvat zanj predlagal pet let in šest mesecev za rešetkami, podaljšanje pripora do pravnomočnosti sodbe ter izgon iz Slovenije za tri leta. Obtoženi Shkjjkjim je ob takem predlogu dejal, da je predlagana sankcija kljub vsemu prestroga, nato pa vendarle priznal krivdo, kaznivo dejanje obžaloval in se opravičil oškodovanki. Ta s predlagano sankcijo ni bila zadovoljna in je prek pooblaščenega odvetnika Jožeta Šafariča terjala višjo kazen, ker da ji je mož grozil s smrtjo tudi po tem, ko so ga že prijeli, saj jo je klical po telefonu in ji grozil, enako njeni mami.Zoper 32-letnika so zaradi tega podane že nove ovadbe. Obtoženčev zagovornik odvetnik Danilo Hari je sodišču predlagal, naj sodišče teh dokazov ne upošteva, ker da se bo (če se bo) o tem odločalo na ločenih obravnavah.Sodnica Goldinskij Husar je večinoma sledila državnemu tožilcu in Ilseiniju Shkjjkjimu, ki so ga v razpravni dvorani spremljali oče, mama in sestra, izrekla pet let zaporne kazni, po prestani kazni pa ga čaka še triletni izgon iz Slovenije. Oškodovankin pooblaščenec Šafarič pa je napovedal, da bo v ločenem postopku terjal odškodnino za varovanko, ki še ni končala zdravljenja, tudi na sodišče je prišla v povojih in z opornicami, močno prestrašena in precej iznakažena. Sodba še ni pravnomočna, obdolženi Shkjjkjim pa bo na njeno pravnomočnost počakal v priporu.