Ženska umrla pri prečkanju tirov

Na območju Bistrice ob Dravi se je v četrtek popoldne zgodila nesreča na železniški progi. Vlak je trčil v starejšo žensko, ko je prečkala tire. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bile njene poškodbe tako hude, da je na kraju dogodka umrla.

Policisti so o nesreči obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, pristojno tožilstvo pa bodo z ugotovitvami seznanili, ko zberejo vse potrebne informacije, so še sporočili s policije.