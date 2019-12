FOTO:Ženske so imele vstop le kot prostitutke

Koper – »Klub Marina se je oglaševal kot spa in wellnes klub. Ampak v ta wellnes klub ženske niso mogle vstopiti, če niso bile prostitutke,« je na okrožnem sodišču v Kopru na sojenju domnevni hudodelski združbi, ki naj bi v Marini zlorabljala prostitucijo, dejala tožilka Tina Lesar.Marino je, je bilo včeraj slišati na sodišču, v dobrih štirih letih obiskalo okoli 150 tisoč moških in vsak je plačal vstopnino. Prostitutke so morale za vsak obisk plačati vstopnino 70 evrov in ta delež so zase zadržali obdolženi. Po oceni tožilstva je bila skupna premoženjska korist obtoženih kar okoli 21 milijonov evrov. ...

