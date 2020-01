Zgorela lesena skulptura Donalda Trumpa

Donalda Trumpa ni več. Vsaj ne v Sloveniji. FOTO: Občina Moravče

Leseni Donald Trump. FOTO: Primož Hieng/Slovenske novice

Zgodaj zjutraj je v Moravčah zgorela lesena skulptura. Po poročanju MMC gre za skulpturo, kasneje so to potrdili tudi na občini Moravče.»Ob 6.49 je na Trgu svobode v Moravčah gorela lesena skulptura. Gasilci PGD Moravče so požar pogasili,« so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.Skulptura Donalda Trumpa je zadnje mesece večkrat dvigala prah. Poimenovali so jo »Slovenski Kip svobode«, a lesenega kipa dolgo ni želela sprejeti nobena občina. Konec decembra so ga pripeljali v Moravče iz Sel pri Kamniku. Kip je občino v Moravčah stal 1500 evrov, kar so ob otvoritvi pojasnili, da gre za investicijo v moravški turizem, poroča STA.Skulptura je bila tarča neznancev že pred kratkim, ko so mu narisali brke, zato je Trump spominjal na