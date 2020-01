Zlorab javnih pooblastil vse več, prijav pa malo

Večino kršitev odkrijejo na območju Ljubljane

Posebno pozornost je lani temu področju namenila Policijska uprava Ljubljana, in sicer se je osredotočila na področje varnosti v cestnem prometu. Po enoletnem preiskovanju sumljivega dogajanja v povezavi z opravljanjem teoretičnega dela vozniških izpitov (CPP) je ta teden izvedla hišne in osebne preiskave na 81 krajih po Sloveniji. Eden od dveh glavnih osumljencev je zaposleni na javni agenciji za varnost prometa. Policija ga sumi, da je v zameno za denar omogočil dostop do elektronske baze s testi CPP drugemu osumljencu, ki so mu kandidati za vozniško dovoljenje plačali, da je pravilno rešil njihove teste.»Storilci s svojimi dejanji povzročajo veliko in konkretno nevarnost za premoženje in varnost drugih ljudi zaradi sorazmerno majhne koristi,« sta poudarila, pomočnik komandirja Policijske postaje Ljubljana Center, in, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana.Prijav korupcije je zelo malo, saj se praviloma dogaja v zaprtih krogih, kjer imajo koristi vsi vpleteni. Policija jo najpogosteje odkrije pri preiskovanju drugih kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarstva, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave, na območju katere število odkritih in preiskanih korupcijskih kaznivih dejanj iz leta v leto raste. Lani so obravnavali 163 kaznivih dejanj – polovica se je nanašala na jemanje, četrtina pa na dajanje podkupnine – in 247 osumljencev, 153-im so očitali jemanje in 46-im dajanje podkupnine, 23-im pa sprejemanj koristi za nezakonito posredovanje. Leta 2018 so obravnavali 53 kršitev s področja korupcije, ki so jih očitalo 116 osebam.Podatki za Slovenijo razkrivajo, da velik del korupcijskih kaznivih dejanj obravnavajo prav v Ljubljani. Preostale policijske postaje v državi so lani obravnavale 188 kršitev in 277 oseb, leto pred tem pa 107 kršitev v povezavi s korupcijo, za katera je bilo osumljenih 186 oseb.