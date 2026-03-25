Zmago Jelinčič Plemeniti in hči za poškodbo v tuš kabini zahtevata odškodnino

Predsednik SNS s hčerko toži steklarja, ki je vgradil steklena vrata, ker so se nekoč ob zapiranju razsula.

Predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in njegova hči Aleksija Iris Jelinčič Plemeniti sta na Okrožno sodišče v Kopru vložila tožbo proti sežanskemu steklarju. Zaradi poškodb in duševnih bolečin, povezanih z nesrečo, ki se je leta 2021 zgodila v kopalnici Jelinčičeve vile v Žusterni, od samostojnega podjetnika Idriza Tulka zahtevata 21.284,53 evra z zamudnimi obrestmi. Tulek naj bi po Jelinčičevih besedah približno leto dni pred nesrečo dobavil in vgradil steklena vrata za tuš kabino. Nekega dne so se ob zapiranju nenadoma razsula in porezala Jelinčičevo mlajšo, takrat še mladoletno hčer. Oseminsedemdesetletni politik je jeseni tistega leta nesrečo opisal takole: »Ko je hči zaprla drsna vrata, so se razsula in steklo je padlo po njej. Razletelo se je po celem telesu, hudo jo je porezalo ...