Znane podrobnosti pobega obsojenca: Policist mu je celo kupil burek

Ko sta s policistom zapuščala sodno stavbo, ga je policist z eno roko držal, v drugi pa nosil dokumentacijo o priporu, ki jo je moral skupaj z njim odnesti v zapor. Ko je odpiral vrata policijskega kombija, je moral osumljenca za trenutek izpustiti. Takoj ko se je dotaknil kljuke vozila, se je moški pognal v beg. Simbolična fotografija. FOTO: Shutterstock

Na Hrvaškem odmeva pobeg zapornika, ki je včeraj po obravnavi na sodišču v Veliki Gorici pobegnil z lisicami na rokah, potem ko mu je bil zaradi najnovejših kaznivih dejanj odrejen enomesečni preiskovalni pripor.

Kot poroča Jutarnji list, ga policija še vedno intenzivno išče, disciplinski postopek pa grozi tudi policistu, ki mu je zapornik pobegnil.

Iz lastnega žepa kupil burek in mleko

Medtem ko zagrebška policijska uprava še ugotavlja vse okoliščine pobega in morebitno odgovornost policista, Jutarnji list neuradno navaja podrobnosti o dogajanju. Zapornik je bil pod nadzorom istega policista – pravosodnih policistov tudi na Hrvaškem primanjkuje – vse od 10.00 do 14.15. Ker je v tem času potožil, da je lačen, mu je policist v trgovini iz lastnega žepa kupil burek in mleko. Menda ni redkost, da policisti in njihovi pravosodni kolegi privedenim osebam kar z lastnim denarjem kupijo vodo, pecivo ali kavo iz avtomatov ...

Tokrat je zapornik, ki je bil priveden zaradi nove zahteve za pripor – zaradi kršenja sodnega ukrepa in kršitve otrokovih pravic –, menil, da se bo izmazal z zagovorom, da ni bil razumljen. A mu je sodnica sporočila, da se vrača v zapor. V njem je sicer zaradi vrste kaznivih dejanj že prestal skupno štiri leta in osem mesecev zaporne kazni.

Ko sta s policistom zapuščala sodno stavbo, ga je policist z eno roko držal, v drugi pa nosil dokumentacijo o priporu, ki jo je moral skupaj z njim odnesti v zapor. Ko je odpiral vrata policijskega kombija, je moral osumljenca za trenutek izpustiti. Takoj ko se je dotaknil kljuke vozila, se je moški pognal v beg. Policist je tekel za njim, a ga je skoraj zbil avtomobil, tako da je padel. Pri lovu se mu je pridružil mimoidoči, a je imel zapornik hitrejše noge in se je hitro izgubil v mestu.

Policija je nemudoma poslala patruljo pred stanovanje pobeglečeve žene, da bi zaščitila njo in otroke. Od takrat v Veliki Gorici preiskujejo praktično vsak meter, pregledujejo prehode, garaže oziroma lope, avtomobile in celo zabojnike za odpadke.