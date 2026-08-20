Znani psihiater dobil tožbo proti psihiatriji

Andrej Kastelic, znani psihiater in dolgoletni predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL), je uspel s tožbo proti nekdanjemu delodajalcu.

Junija 2024 so mu na UPKL dali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je delovno sodišče v Ljubljani odločilo, da je bila ta nezakonita.

Če bo sodba postala pravnomočna, mu bodo morali od dneva odpovedi dalje plačati vse plače za nazaj in ga vrniti na staro delovno mesto. Spomnimo. Tik pred upokojitvijo so vrata v njegovo pisarno zapečatili z dolgo verigo – prevrtali so stransko steno, da so jo lahko namestili.