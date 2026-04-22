Znani psihiater izgubo službe izpodbija na sodišču

Andrej Kastelic trdi, da je bila izredna odpoved nezakonita. Na prostor za priče stopila medicinska sestra.

Andrej Kastelic, znani psihiater in dolgoletni predstojnik Centra za zdravljenje odvisnih od drog na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana (UPKL), bo maja zaznamoval drugo obletnico predčasnega odhoda z ljubljanske psihiatrične klinike. Vse skupaj ni potekalo v prijateljskem vzdušju. Tik pred upokojitvijo so se ga znebili kot pravega kriminalca. Vrata v njegovo pisarno so, kot smo takrat prvi poročali, zapečatili z dolgo verigo – prevrtali so stransko steno, da so jo lahko namestili. V zvezi z njegovo razrešitvijo so krožile različne govorice. Zdaj, ko se že več kot pol leta bori proti nekdanjemu delodajalcu na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču, je bolj jasno, zakaj mu je bila izročena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Maja 2024 je Andrej Kastelic dobil izredno ...