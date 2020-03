V mariborski Surovini znova zagorelo, škode po prvih ocenah za tri milijone

Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes ob 12.38 zagorelo v Mariboru, v mestni četrti Tezno. Kot poroča portal Mariborinfo, so v Gasilski brigadi Maribor potrdili, da je zagorelo v družbi za ravnanje z odpadki Surovina.Prve informacije kažejo, da je zagorelo v skladišču predelanih bioloških odpadkov velikosti okoli 50 krat 70 metrov, je sporočils Policijske uprave Maribor. Gasilci so požar omejili, vendar ga še gasijo. Požar je sicer lokaliziran, pri gašenju pa sodeluje več kot 230 gasilcev.Nevarnosti za okoliške stavbe ni več, saj imajo gasilci požar pod nadzorom. Po doslej zbranih podatkih ni bil nihče poškodovan, po prvih, nestrokovnih ocenah je nastalo kar za okoli 3.000.000 evrov materialne škode.Policisti so omejili dostop do kraja požara. Ta je dovoljen le interventnim službam, znova pa opozarjajo na »radovedneže«, ki se zbirajo v bližini in ovirajo delo gasilcev. Predvsem ti so na nujnih vožnjah, saj morajo s cisternami dovažati vodo za gašenje.Gasilci tudi pozivajo vse ljudi, naj zaradi gostega dima zaprejo vsa okna in vrata ter naj se ne zadržujejo na prostem in naj se po nepotrebnem ne izpostavljajo dimu in plinom, ki se sproščajo.Tudi po informacijah vodje mariborske službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanjeje, kot piše STA, požar obsežen, a ga imajo gasilci že pod nadzorom. Požar pa se je namreč hitro razširil še na zunanjo deponijo, gašenje pa otežuje dejstvo, da se je streha hale zaradi vročine sesedla sama vase.Z Inšpektorata RS za okolje in prostor so sporočili, da bo inšpektor izvedel inšpekcijski nadzor takoj, ko bodo na požarišču končale delo interventne skupine.V mariborski Surovini je že večkrat zagorelo, nazadnje pred tednom dni, ko se je vnelo okoli 300 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala. Direktor Surovineje povedal, da je tokrat zagorelo v skladišču nenevarnih odpadkov.»Gre za podobno zadevo kot pretekli teden, torej požar na isti lokaciji, a je ogenj zajel še več materiala. Gasilci so uspeli preprečiti nadaljnje širjenje ognja, zdaj pa se bodo lotili gašenja tudi v sami hali,« je za STA povedal direktor Gasilske brigade Maribor. Najbolj obsežen v Surovini je bil požar leta 2013, ko je gorelo več dni.