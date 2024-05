Znova uvedena preiskava o umoru Ljubljančana

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je bila sodna preiskava proti domnevnim morilcem Ljubljančana Danijela Božića, ki sta jim spodleteli ugrabitev in likvidacija njegovega someščana Žarka Tešanovića, maja lani uvedena, nato pa ustavljena, jo je sodišče uvedlo znova. Tokrat je sklep o preiskavi postal pravnomočen.

Spomnimo, maja lani je po pritožbi odvetnikov višje sodišče ljubljanski okrožni preiskovalni sodnici Ireni Topolovec zaukazalo, naj znova odloči, ali bo uvedla sodno preiskavo, kar se je zdaj torej zgodilo. Zadeva je povezana s kavaškim klanom, katerega domnevnim članom ta čas sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi obtožbe o trgovanju z drogami.

Prvoobtoženi je Domžalčan Klemen Kadivec. Tožilstvo sicer upa, da se bo preiskava umora hitro končala in da bo obtožnico lahko vložilo do 25. julija, saj bo takrat minilo pol leta od aretacije in priprtja enega od osumljencev za umor, sicer ga bodo morali izpustiti iz pripora.