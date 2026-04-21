Direktorja so odpustili upravičeno

V času, ko se javni zavodi soočajo z vedno strožjim nadzorom nad vodenjem in porabo javnega denarja, je odločitev višjega delovnega sodišča o odpovedi direktorju doma starejših več kot le lokalna epizoda. Primer Doma starejših Rakičan, kjer skrbijo za približno 360 varovancev na treh lokacijah, odpira vprašanje, kje natančno poteka meja med »nesposobnostjo« direktorja in objektivnimi omejitvami sistema ter kako sodna praksa to mejo postopoma izrisuje.

Članek podrobno razkriva, zakaj je sodišče odpoved pogodbe Zoranu Hoblaju označilo kot utemeljeno, kakšna je bila vloga sveta zavoda in ministrstva ter kako na dogajanje vplivajo sumi nepravilnosti pri najemu hotela Diana, kjer naj bi bila mesečna najemnina 39.000 evrov. Ob tem ostaja odprto, kaj bo pomenil pričakovani epilog gospodarskega spora za pravno varnost zavodov – in za prakso skrbi za starejše v prihodnjih letih.